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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ohri'de Ziyarete Açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Ohri'de ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 18:05
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ohri'de Ziyarete Açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ohri'de Açıldı

Çanakkale Savaşları'ndan günümüze ulaşan tarihi objelerin sergilendiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri'de ziyarete açıldı. Aziz Kliment Ohridski Meydanı'nda sanatseverlerle buluşan müze, egzotik bir öğrenme deneyimi sağlıyor.

Müze Ziyareti ve Etkileşim

Ziyaretçiler, savaş dönemine ait materyalleri inceleme fırsatı bulurken, etkileyici dijital gösterilerle de karşılaşıyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Teknik Sorumlusu Necmi Can Akyıldız, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada müzede toplam 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşları ile ilgili zengin içerikler sunduklarını belirtti.

Müzenin yalnızca 2 gün boyunca Ohri'de kalacağını hatırlatan Akyıldız, "Müze ziyaretine ilgide oldukça yoğun. Hem yerel halk hem de turistlerin büyük bir ilgisi var. Kapılarımız herkese açık ve ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Yoğun ilginin bizi çok mutlu ettiğini belirtmek isterim," dedi.

Mobil Müze'nin Geçmişi ve Geleceği

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kuzey Makedonya'da daha önce Kalkandelen ve Merkez Jupa gibi kentlerde de ziyarete açıldı. Geçtiğimiz günlerde Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek gibi ülkelerde de sergilenen mobil müze, bir sonraki durağı Bulgaristan olacak.

Mobil müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen bir proje kapsamında 2021 yılında başlatılan organizasyon doğrultusunda gezici müze rotasında sergileniyor. Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan müzede, o döneme ait fotoğraflar, savaş objeleri ve dijital içerikler yer alıyor.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği, dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale...

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği, dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri'de ziyaretçilerle buluştu.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği, dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale...

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği, dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri'de ziyaretçilerle buluştu.

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