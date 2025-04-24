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Çanakkale Savaşları'nın 110. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı için Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:42
Çanakkale Savaşları'nın 110. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Fransız Askeri Mezarlığı'nda Anma Töreni

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Askeri Mezarlığı'nda özel bir tören düzenlendi.

Törende konuşan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Çanakkale Savaşı sırasında Türkiye'ye gönderilen 80 bin Fransız askerinden 27 bininin kaybolduğunu belirtti. "Böylesi önemli bir günde sadece Fransız ve müttefik askerleri anmıyoruz. Bu yarımadada hayatını kaybeden Osmanlı askerlerinin hatıraları önünde de saygıyla eğiliyoruz," ifadesini kullandı.

Dumont, konuşmasını Fransız şair Guillaume Apollinaire'nin dizeleriyle sonlandırarak, "Mucizeler hepimize hitap ediyor. Ortak hafızamızla birlikte hatırlamak, birlikte inşa etmek demektir," dedi.

Öğrencilerden Duygusal Okuma

Etkinlikte, Pierre Loti Fransız Lisesi öğrencileri, savaşta hayatını kaybeden askerlerin yazdığı mektupları okudu. Törende, Dumont ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, anıta çelenk bıraktı.

Ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Fransa Milli Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, anıttaki mezarlara karanfil bırakılması ve ülke temsilcilerinin anı defterini imzalamasıyla sona erdi.

Önemli İsimler Törende

Programa, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve diğer üst düzey temsilciler katıldı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Tarihi Gelibolu...

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Tarihi Gelibolu...

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören yapıldı.

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