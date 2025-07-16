Çanakkale Valisi Toraman, Ayvacık'taki Yangın Sonrası Ziyaret Gerçekleştirdi

Çanakkale Valisi Toraman'dan Ayvacık Ziyareti
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ayvacık ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek önemli incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Tuzla köyünde, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın yönetim aracında son durum hakkında bilgi aldı.
Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Vali Toraman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 5 ekibin, yangının etkilediği alanlarda konut, ahır, samanlık gibi yapı hasarlarını tespit etmek üzere sahada çalışma başlattığını aktardı. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli 32 personelden oluşan 10 ekibin, hayvan telefleri, ağılların ve yemlerin durumunu incelemek için çalışmalarını tamamlayacağını belirtti.
"Hasar tespit çalışmaları bugün bitecek, diğer işlemler devam edecek. Ekiplerimiz her türlü ihtimale karşı etrafı çevrelemiş durumda. Tahliyelerin tamamı döndü," diyen Toraman, Gelibolu'daki yangın durumu için de bölgeye gitmeyi planladığını ifade etti. "Orada bizim açımızdan çok sıkıntı gözükmüyor ama Şarköy tarafında yoğun havadan ve karadan müdahale devam ediyor," Toraman, Tuzla köyündeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Ardından, yangının başladığı Naldöken köyüne giderek orada da incelemelerde bulundu. Ziyarette Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hasan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Erdem Tuğrul Erdoğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Ahmet Artun da hazır bulundu. Tuzla köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiren Mediha Pesen, yangının hızlıca evlerinin bulunduğu bölgeye doğru ilerlediğini ve evin içinden çıkmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Yangın nedeniyle 2 bin balya samanın kül olduğunu dile getiren Pesen, "Evin içinden çıktık ineklerle koyunlarla. Belki 5-6 kişi zehirlenecektik dumandan. Komşum yangından etkilendi. Yetişemeseydik hayvanların hepsi telef olmuştu. 2 bin balyam gitti. Yemim kalmadı, bir tane balyam yok ineklerime yedirecek," Pesen'in dünürü Selahattin Aydın da, yardım çağrısı üzerine bölgeye koşarak destek olduğunu aktardı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle çevre köylere de yayılan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekipler, sahada hasar tespit çalışması başlattı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle çevre köylere de yayılan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekipler, sahada hasar tespit çalışması başlattı.
Vatandaşlarla Buluşma
Yangının Sonuçları ve Yatırımcıların Endişesi
Toraman, Tuzla köyündeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Ardından, yangının başladığı Naldöken köyüne giderek orada da incelemelerde bulundu. Ziyarette Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hasan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Erdem Tuğrul Erdoğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Ahmet Artun da hazır bulundu.
Tuzla köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiren Mediha Pesen, yangının hızlıca evlerinin bulunduğu bölgeye doğru ilerlediğini ve evin içinden çıkmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Yangın nedeniyle 2 bin balya samanın kül olduğunu dile getiren Pesen, "Evin içinden çıktık ineklerle koyunlarla. Belki 5-6 kişi zehirlenecektik dumandan. Komşum yangından etkilendi. Yetişemeseydik hayvanların hepsi telef olmuştu. 2 bin balyam gitti. Yemim kalmadı, bir tane balyam yok ineklerime yedirecek," Pesen'in dünürü Selahattin Aydın da, yardım çağrısı üzerine bölgeye koşarak destek olduğunu aktardı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle çevre köylere de yayılan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekipler, sahada hasar tespit çalışması başlattı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle çevre köylere de yayılan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekipler, sahada hasar tespit çalışması başlattı.
Pesen'in dünürü Selahattin Aydın da, yardım çağrısı üzerine bölgeye koşarak destek olduğunu aktardı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle çevre köylere de yayılan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekipler, sahada hasar tespit çalışması başlattı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle çevre köylere de yayılan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekipler, sahada hasar tespit çalışması başlattı.