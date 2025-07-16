Çanakkale Valisi Toraman, Ayvacık'taki Yangın Sonrası Ziyaret Gerçekleştirdi

Çanakkale Valisi Toraman'dan Ayvacık Ziyareti

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ayvacık ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek önemli incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Tuzla köyünde, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın yönetim aracında son durum hakkında bilgi aldı.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Vali Toraman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 5 ekibin, yangının etkilediği alanlarda konut, ahır, samanlık gibi yapı hasarlarını tespit etmek üzere sahada çalışma başlattığını aktardı. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli 32 personelden oluşan 10 ekibin, hayvan telefleri, ağılların ve yemlerin durumunu incelemek için çalışmalarını tamamlayacağını belirtti.