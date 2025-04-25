Çanakkale ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alımı Başladı!

Çanakkale ve Muğla Belediyeleri'nden Personel Alımı Duyurusu

Çanakkale Ayvacık ve Muğla Ula Belediyeleri, büyük bir fırsat sunarak yüzlerce beden işçisi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 5 gün süreyle kabul edilecek. İş arayanlar için büyük bir fırsat olarak değerlendirilen bu ilanlar, özellikle kamu sektöründe çalışma hayali kuran vatandaşların ilgisini çekiyor.

Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Alımı Detayları

Ayvacık ilçesinde, belediye bünyesinde büyük bir ihtiyaç doğrultusunda beden işçisi arayışına girildi. Başvuracak adayların yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmakta. İşte Ayvacık Belediyesi'nin belirlediği başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Ayvacık ilçesinde ikamet ediyor olmak (Yerleşim Yeri Belgesi ile belgelenmelidir).

En az ilkokul mezunu olmak.

Gerekli Belge Listesi: Başvuru sırasında istenen belgeler arasında T.C. Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil Belgesi ve Yerleşim Yeri Belgesi yer almaktadır. Ayrıca, son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf da eklenmelidir.

Ayvacık Belediyesi için başvurular 24 Nisan 2025 tarihinde başladı ve 28 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların, belediyenin İnsan Kaynakları birimine şahsen yapılması gerekmektedir.

Muğla Ula Belediyesi Personel Alımı Şartları

Muğla'nın doğal güzellikleriyle tanınan Ula ilçesi de iş arayanlar için yeni bir fırsat sunuyor. Ula Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere beden işçisi alımı yapacak. Adayların taşıması gereken şartlar, Ayvacık'taki şartlarla benzerlik göstermektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkûm olmamak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak.

Muğla ili sınırları içinde ikamet etmek.

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun sağlık durumuna sahip olmak.

Gerekli Belgeler: Ula Belediyesi için istenen belgeler, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, sağlık raporu ve iki adet vesikalık fotoğraf olarak sıralanmaktadır.

Ula Belediyesi için başvurular 25 Nisan 2025 tarihinde başlayacak ve en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar ilgili birime teslim edilmesi gerekecektir.