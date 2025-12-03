Çanakkale'ye 95 Yeni Kolluk Aracı: 74 Emniyet, 19 Jandarma, 2 Sahil Güvenlik

Çanakkale'ye 95 yeni kolluk aracı hizmete alındı

Araç teslim töreni ve katılımcılar

Çanakkale'de emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının kullanımına verilen 95 yeni araç hizmete alındı. Araç teslim töreni, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünde yapıldı.

Törene Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci ile emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli katıldı.

Vali Toraman'ın değerlendirmesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Ömer Toraman, kolluk birimlerinin vatandaşın can ve mal emniyeti ile huzuru için 7/24 özveriyle görev yaptığını vurguladı. Devletin tüm imkanlarıyla teşkilatları güçlü ve donanımlı kılmak için çalıştıklarını belirten Vali Toraman, araç sayısının artmasının personelin görevlerini daha etkin yapmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Hizmete alınan 95 aracın dağılımı şu şekilde: 74 araç emniyet, 19 araç jandarma ve 2 araç sahil güvenlik teşkilatı tarafından kullanılacak.

Dua ve sembolik teslim

Tören kapsamında Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından dua edildi ve araçların temsili anahtar teslimleri gerçekleştirildi. Teslim alan araçlar, protokol üyeleri tarafından görev yerlerine uğurlandı.

ÇANAKKALE'DE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK'TE KULLANILMAK ÜZERE 95 YENİ ARAÇ HİZMETE ALINDI.