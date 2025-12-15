DOLAR
Çanakkaleli Balıkçılar Sezondan Memnun: İstavrit Akını Ocak Ortası Bekleniyor

Güven Geçici, Karadeniz'den Çanakkale Boğazı'na geçen balıkçıların sezondan memnun olduğunu ve istavrit akımının Ocak ayı ortasında başlayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:42
Karadeniz'deki avcılığın azalması üzerine Çanakkale Boğazı'na yönelen balıkçılar, sezonu genel olarak verimli buldu. Güven Geçici (38) sezon değerlendirmesinde, istavrit göçü için tarih verdi.

Sezon değerlendirmesi

Balıkçılığa ait teknenin 2'nci kaptanı olan Güven Geçici, 22 yıldır bu işi yaptığını belirterek sezonu Karadeniz'de açtıklarını söyledi. 55 günlük sürenin ardından Karadeniz'de avcılığın azalmasıyla Çanakkale Boğazı'na geçtiklerini aktardı. Geçici, av sezonunun genel olarak bereketli geçtiğini vurguladı: 'Yaklaşık olarak Karadeniz’deki avcılığımız 50 gün sürdü. Allah’a şükürler olsun. Bereketli bir sezondu. Balık boldu.'

Hamsi ve sardalya durumu

Geçici, Karadeniz, Ege ve Marmara'daki hamsi durumuna da değinerek denizde çok sayıda yavru balık görüldüğünü, bunun önümüzdeki sezon için ümit verdiğini söyledi. Çanakkale Boğazı'nda şu an için hamsi ve sardalye avcılığı yapıldığını, Marmara Denizi'nde bu yıl yavru hamsinin daha yoğun olduğunu belirtti: 'Büyümede, popülasyonda bir düşüş var bu sene. Yavru çok var denizde, seneye hamsi balığının çok daha iyi olacağını düşünüyoruz.'

İstavrit akını ne zaman başlayacak?

İstavrit açısından Çanakkale Boğazı'nda bekleyişin sürdüğünü söyleyen Geçici, akımın başlaması için suyun soğumasının gerektiğini ifade etti. Geçici, istavrit göçüyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: 'Genelde Ocak sonu, Şubat başı diyeyim o aylarda daha çok bu boğazda istavritçilik oluyor. Ocak ayının ortalarından sonra istavrit balığının boğaza doğru akımı olur.'

Geçici, bu sezon istavritin Karadeniz'de zayıf olduğunu aktardı ancak Çanakkale Boğazı'nda su sıcaklıklarının düşmesiyle yukarıdan aşağıya doğru başlayacak göçün boğazı istavrit açısından canlandıracağını düşündüklerini belirtti.

Not: Haberde yer alan tüm tarih, isim ve sayısal veriler kaynaktaki biçimleri korunarak aktarılmıştır.

