Canan Başkaya İş Sanat’ta: 'Radyo Günleri' ile Nostalji

İş Sanat 26. sezon programları kapsamında, Türk Halk Müziği’nin duayen ismi Canan Başkaya'yı 'Radyo Günleri' konserinde ağırlıyor.

Konser, 28 Kasım Cuma akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek. Tiyatro sanatçısı Çağıl Taşbaşı anlatımıyla, radyolu günlerin sıcak ve samimi atmosferi sahneye taşınacak.

Başkaya’dan radyo vurgusu

Başkaya, "Cumhuriyetimizin kuruluşunda radyo, çölde bir vaha gibiydi. İnsanlarla iletişimde en önemli haber kaynağıydı. 1940’lı yıllarda Muzaffer Sarısözen’in Yurttan Sesler Korosu’nu kurmasıyla halk müziği için bu yolculuk halen devam ediyor. Teknoloji değişiyor, insanlar değişiyor ama bizi kucaklayan bir sese, tınıya ulaşma isteğimiz değişmiyor" dedi.

Radyonun sadece bir yayın organı değil bir okul olduğunun altını çizen Başkaya, "Radyoda katılacağım programlar için ne kadar heyecanlanır, eserleri en doğru şekilde icra ederek yapımcıların ve dinleyicilerin karşısında mahcup olmamak için ne kadar özenirdim" diye konuştu.

Kariyer ve repertuvar

Başkaya’nın radyoya bağlılığı 1981'de kazandığı TRT Ankara Radyosu stajyer ses sanatçılığı sınavıyla başladı. 1983'te profesyonel olarak radyoda başlayan serüven, ertesi yıl çıkan "Ayrılık Hasreti" albümüyle taçlandı ve Milliyet gazetesinin "Yılın Halk Müziği Sanatçısı" ödülünü aldı.

TRT'de 15 yıl çalıştıktan sonra Kültür Bakanlığı’na geçip Devlet Sanatçısı unvanıyla yurtiçi ve yurtdışında konserler veren Başkaya, emeklilik sonrası da sanatını sürdürdü. "Merhamet Kıl", "Gönül Senden Ayrılır mı?" ve "Gül Ek Yüreğine" adlı albümleriyle geniş bir repertuvara sahip olan sanatçı, İş Sanat sahnesinde türküleri radyodan dinlercesine samimi bir şekilde seslendirecek.

Her türkü bir ders

Konser repertuvarının albümlerinde yer alan ve dinleyicilerin gönlünde taht kuran eserlerden seçildiğini belirten Başkaya, "Hocalarımız bize, ‘Siz radyo sanatçısısınız. Her yöreyi başarı ile okumalısınız’ derlerdi. Bu uyarı bizim kulağımıza küpe olduğu için radyoda yetişen sanatçıların repertuvarı çok zengindir. Bu konserde keyifli bir repertuvarla Anadolu’da ve Rumeli’de bir gezintiye çıkacağız" dedi.

Ses eğitimi dersleri vererek genç yetenekler yetiştirmeyi sürdüren Başkaya, öğrencilerine sık sık tekrarladığı sözü yineleyerek, "Her türkü bir derstir. Bu dersi öğrenmenin yoluysa radyodan geçiyor" dedi.

İŞ SANAT, TÜRK HALK MÜZİĞİ'NİN DUAYEN İSMİ CANAN BAŞKAYA'YI "RADYO GÜNLERİ"'NDE AĞIRLIYOR