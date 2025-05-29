Canan Kaftancıoğlu, 'Askeri ve Emniyet Teşkilatını Aşağılama' Davasında Hakim Karşısında

Canan Kaftancıoğlu'nun Yargı Süreci Başladı

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemi bulunuyor.

Duruşmada Neler Görüldü?

Duruşmaya, sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları katıldı. Kaftancıoğlu, yaptığı savunmada, "Seçim günü kolluk kuvvetlerinin mükerrer görevlendirmeleri ile ilgili bilgi geldikten sonra attığım tweet emniyete veya Jandarma Genel Komutanlığına yönelik değil, bu kurumları itibarsızlaştıran kişilere yöneliktir," şeklinde ifadelerde bulundu.

Kaftancıoğlu ayrıca, paylaşımını işini iyi yapan kişileri rencide ettiğini düşündüğü için sildiğini ve konu hakkında açıklama yaptığını belirterek beraatini talep etti.

Avukatın Savunması ve Mahkeme Kararı

Sanığın avukatı Hasan Fehmi Demir, müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme ise, sanığın duruşmalardan vareste tutulmasına ve davanın eksikliklerin giderilmesi için 11 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

İddianame ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan şikayetler belirtiliyor. Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın emniyet personeline yönelik asılsız yorumlar içerdiği ve personele iftira niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Kaftancıoğlu'nun, "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçuyla yargılanmasına dair iddianamede, kamuoyunu yanlış bilgilendirme çabası içinde olduğu vurgulanıyor.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.