DOLAR
41,14 -0,24%
EURO
48,12 0,05%
ALTIN
4.559,1 -1,15%
BITCOIN
4.441.658,81 3,54%

Canbolat: ABD Heyeti Lübnan'a 'İsrail diktesi' dayattı — Hizbullah ve silah tartışması

Dürzi lider Velid Canbolat, 26 Ağustos'taki ABD heyetinin Lübnan'a Hizbullah'ı silahsızlandırma dayatmasıyla 'İsrail diktesi' uyguladığını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 22:43
Canbolat: ABD Heyeti Lübnan'a 'İsrail diktesi' dayattı — Hizbullah ve silah tartışması

Canbolat: ABD Heyeti Lübnan'a 'İsrail diktesi' dayattı

Velid Canbolat, 26 Ağustos'ta ülkeyi ziyaret eden ABD heyetinin 'silahların devlet elinde toplanması' gündemi üzerinden Lübnan'a bir teslimiyeti, yani 'İsrail diktesini' dayattığını ifade etti. Canbolat değerlendirmesini L'Orient-Le Jour gazetesine verdiği röportajda aktardı.

Canbolat'ın değerlendirmesi

Canbolat, heyetin içinde Jeanne Shaheen, Lindsey Graham, Tom Barrack, Morgan Ortagus ve Lisa Johnson'un bulunduğunu hatırlatarak, 'Bu bir İsrail diktesidir. Kısaca bize 'Hizbullah'ı silahsızlandırın, sonra İsraillileri çekilmeye nasıl ikna edeceğimize bakarız' dediler' değerlendirmesinde bulundu.

Canbolat ayrıca, 'Bize teslim olmayı dayatamazlar. Biz, işgal altındaki toprakların kurtarılmasını, uluslararası kararların uygulanmasını istiyoruz. Silahlar üzerine odaklanılması ise Şiilerin büyük kısmı tarafından kabul edilmeyecektir' dedi.

Askeri ve sınır durumu

Canbolat, Litani Nehri güneyinde silahsızlanma sürecinin büyük bir kısmının tamamlandığını, ancak Lübnan Ordusu'nun sayı ve teçhizat bakımından güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Silahların toplanmasıyla İsrail'in çekilmesi sürecinin paralel yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirmiş olsa da son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalinin sürdüğü hatırlatıldı.

ABD yetkililerinin açıklamaları

Tom Barrack, 26 Ağustos'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak' demişti.

Lindsey Graham ise, 'Lübnan, İsrail'in çekilmesini istemeden önce Hizbullah'ı silahsızlandırmalı. Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece İsrail, Lübnan'a farklı bakmayacaktır' sözleriyle benzer bir yaklaşımı savundu.

Hükümet ve yerel tepkiler

Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine ülke içindeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen bir ABD önerisi sunmuştu. Bu bağlamda, 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi verdi.

Haberde ayrıca, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada 'İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini' ifade ettiği belirtildi.

Suriye ve Süveyda vurgusu

Canbolat, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşananlara da değinerek, Süveyda'nın Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bölgede işlenen suçlarla ilgili soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASSAN Group yöneticileri FETÖ ve 'askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
2
Beyrut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Büyükelçi Murat Lütem'in Mesajı
3
Moritanya Açıklarında Tekne Faciası: 69 Düzensiz Göçmen Öldü
4
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
5
Moskova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması
6
Stockholm'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Resepsiyonu
7
İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı