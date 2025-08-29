Canbolat: ABD Heyeti Lübnan'a 'İsrail diktesi' dayattı — Hizbullah ve silah tartışması

Canbolat: ABD Heyeti Lübnan'a 'İsrail diktesi' dayattı

Velid Canbolat, 26 Ağustos'ta ülkeyi ziyaret eden ABD heyetinin 'silahların devlet elinde toplanması' gündemi üzerinden Lübnan'a bir teslimiyeti, yani 'İsrail diktesini' dayattığını ifade etti. Canbolat değerlendirmesini L'Orient-Le Jour gazetesine verdiği röportajda aktardı.

Canbolat'ın değerlendirmesi

Canbolat, heyetin içinde Jeanne Shaheen, Lindsey Graham, Tom Barrack, Morgan Ortagus ve Lisa Johnson'un bulunduğunu hatırlatarak, 'Bu bir İsrail diktesidir. Kısaca bize 'Hizbullah'ı silahsızlandırın, sonra İsraillileri çekilmeye nasıl ikna edeceğimize bakarız' dediler' değerlendirmesinde bulundu.

Canbolat ayrıca, 'Bize teslim olmayı dayatamazlar. Biz, işgal altındaki toprakların kurtarılmasını, uluslararası kararların uygulanmasını istiyoruz. Silahlar üzerine odaklanılması ise Şiilerin büyük kısmı tarafından kabul edilmeyecektir' dedi.

Askeri ve sınır durumu

Canbolat, Litani Nehri güneyinde silahsızlanma sürecinin büyük bir kısmının tamamlandığını, ancak Lübnan Ordusu'nun sayı ve teçhizat bakımından güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Silahların toplanmasıyla İsrail'in çekilmesi sürecinin paralel yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirmiş olsa da son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalinin sürdüğü hatırlatıldı.

ABD yetkililerinin açıklamaları

Tom Barrack, 26 Ağustos'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak' demişti.

Lindsey Graham ise, 'Lübnan, İsrail'in çekilmesini istemeden önce Hizbullah'ı silahsızlandırmalı. Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece İsrail, Lübnan'a farklı bakmayacaktır' sözleriyle benzer bir yaklaşımı savundu.

Hükümet ve yerel tepkiler

Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine ülke içindeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen bir ABD önerisi sunmuştu. Bu bağlamda, 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi verdi.

Haberde ayrıca, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada 'İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini' ifade ettiği belirtildi.

Suriye ve Süveyda vurgusu

Canbolat, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşananlara da değinerek, Süveyda'nın Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bölgede işlenen suçlarla ilgili soruşturma açılması gerektiğini söyledi.