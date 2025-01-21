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Candan, Arabeskin Zorlu Yolculuğunu Anlattı: "Yozy Müzik" Nedir?

Müzik yapımcısı Muhteşem Candan, arabeskin tarihi ve bu müzik türünün zorlu yollarını anlattı. Arabesk, toplumdaki sınıfsal farkları nasıl etkiledi?

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:06
Candan, Arabeskin Zorlu Yolculuğunu Anlattı: "Yozy Müzik" Nedir?

Arabesk Müziğin Çalkantılı Geçmişi

Ünlü sanatçılar Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve Zeki Müren'in yapımcısı Muhteşem Candan, arabesk müziğin zorlu yolculuğunu gözler önüne serdi. Elenor Müzik'in kurucusu olarak, 'yoz müzik' ya da 'gecekondu müziği' diye adlandırılan arabeskin nasıl şekillendiğini anlattı. Candan, Türkiye'nin müzik endüstrisinde kritik bir rol oynayan Unkapanı Plakçılar Çarşısı'ndaki yarım asırdan fazla süren çabaları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Arabeskin İlk Dönemlerine Işık Tutan Anılar

Candan, arabesk müziğin 1970'lerin yasaklı günlerine uzanan hikayesini şöyle özetledi: "Ferdi Tayfur, 1974 yılında çalışmaya başladığımız ilk sanatçılardan biriydi. O dönemlerde yaşadığımız zorluklar oldukça fazlaydı. Ferdi Tayfur, halk tarafından çok seviliyordu ancak televizyona çıkması için uzun bir süre beklemek zorunda kaldı. Nihayet, 1978 veya 1979'da, Cumhurbaşkanının izniyle TRT'ye çıktı."

Arabesk Müziğin Halkla Buluşması

Candan, arabeskin çıkış noktalarını ve halk tarafından benimsenme sürecini şöyle açıkladı: "O günlerde arabesk müziği, müzikal kalitesi olmayan bir tür olarak damgalanmıştı. Ancak, insanlar bu müziği dinleyip kendilerini buldukları için bu tarzı çok sevdiler." 1993 yılında özel televizyon ve radyoların kurulması, arabeskin tanıtımında bir devrim yarattı. Candan, birçok arabesk sanatçının bu dönemde öne çıktığını belirtti.

Sınıfsal Farklılıkları Ortadan Kaldıran Arabesk

Candan, arabesk müziğin toplumsal rolünü de dile getirdi: "Ferdi Tayfur gibi sanatçılar, zengin ve fakir arasındaki sınıf farkını azaltmanın bir aracısı oldular. Arabesk müziği, toplumda sınıfsal farklılıkları yok etmeye çalışarak büyük bir etki yarattı." Bu kaynaşmanın, müziğin halk kültürü üzerindeki etkileri önemliydi.

Arabesk, Kültürel Bir Taşıyıcı Olarak

Son olarak Candan, arabesk müziğin günümüzde hala büyük bir kitle tarafından sevildiğini vurguladı: "Arabesk, doğduğundan bu yana geniş kitlelere hitap etti. Ferdi Tayfur gibi sanatçılar, 1970'lerde başladıkları bu yolculukla bugün dördüncü nesle ulaşmayı başarıyor. Şarkıları ve filmleri hala dinleniliyor, izleniyor."

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