Candan Kardeşler Davası: Onur Apaydın'ın İfadesi

Candan Kardeşler Davasında Gelişmeler

Sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden Candan kardeşler hakkında yürütülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklardan Onur Apaydın ifade verdi. Mahkeme, suç örgütüne üye olmakla suçlanan 21 sanığın yargılandığı davada, Apaydın’ın ifadesinde pişmanlık duyduğunu belirtti.

Pişmanlık ve Suçlamalar

Mahkeme, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada, Apaydın, "Bu yapı içerisinde yer almaktan dolayı çok pişmanım ve herkesten daha üzgünüm" dedi. Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve "Nihal Candan" olarak bilinen Gülnihal Çiçek’in de yargılandığı davada Apaydın, eski bir polis memuru olarak mahkeme önünde olduğunu ve bunun kendisi için utanç verici olduğunu ifade etti.

Candan Kardeşlerle İlişkisi

Apaydın, kendisinin "Kaan Hamzaoğlu" ismini kullanarak Candan kardeşleri aldatma amacında olmadığını söyledi ve eski işletmeleri hakkında bilgi verdi. Ümit Saral tarafından kendisine ve ailesine yapılan baskılar nedeniyle bu yapının bir parçası olduğunu savundu. "Maddi kazanç amacı gütmedim, ailemin zarar görmesini istemedim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada Mahkeme Kararları

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların durumlarının devamına karar verirken, 18 Eylül’de yapılacak duruşmada bu konuyu yeniden değerlendirileceğini bildirdi. Candan kardeşler davasında hazırlanan iddianamede, Apaydın’ın suç örgütünün liderlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Ceza Talepleri

İddianamede, Alisya Bahar Candan'a 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'e ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar hakkında da çeşitli suçlardan değişen sürelerle hapis cezası isteminde bulunulmuş durumda.

Davadaki gelişmeler, sosyal medya ve gerçek hayat ilişkisini gözler önüne sererken, olayın derinliği ve etkileri toplumda geniş yankı bulmaya devam ediyor.