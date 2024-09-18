Candan Kardeşler Davasında Tanıkların İfadeleri Alındı

Candan Kardeşler Davasında Gelişmeler

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek'in de bulunduğu 21 sanık, suç örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık suçlarından yargılandı.

Müştekilerin İfadeleri

Duruşmaya, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık ve tutuksuz sanık Gülnihal Çiçek katıldı. Müştekiler, duruşmada çeşitli ifadeler vererek dolandırıldıklarını anlattı.

Müştekilerden Ercan Turanlı, bir araç almak için harekete geçtiğini; ancak aracı teslim almadığını, 300 bin lira kaybettiğini belirtti. Emre Karataş ise kendisine belirtilen uygun fiyatlarla araçlar almak için yatırım yaptığını, ancak sonucun hüsran olduğunu ifade etti.

Kars'ta nüfus müdürü olarak görev yapan müşteki Özkan Yıldız, icralık araçları tanıtan H.Z.P. ile başından geçenleri anlatıyor. Yıldız, aracını takas etmek üzere 90 bin lira havale yaptığını belirtirken, aracının teslim edilmediğini söyledi.

Sanıkların Tepkileri

Müşteki Sinan Damgacı, sanık Bahar Candan'ın diğer sanıklardan para istediğini duyduğunu söyleyerek, "Tüm sanıklardan şikayetçiyim." dedi. Sanık Candan ise, "Kendimizi dolandırdık mı?" şeklinde karşılık verdi. Diğer sanık Gülnihal Çiçek, sağlık sorunları nedeniyle duruşmayı terk etti.

İddianame ve Senaryonun Detayları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 38 mağdurun durumunun yer aldığı ve organize suç örgütünün, dolandırıcılık yöntemleri kullanarak vatandaşı mağdur ettiği belirtiliyor. Alisya Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istendiği, ablası Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar ceza alabileceği ifade ediliyor.

Duruşmanın 20 Eylül Cuma günü devam etmesi planlanıyor.

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.