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Çankırı Başsavcısı Yücedağ, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:28
Çankırı Başsavcısı Yücedağ, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, yıllık fotoğraf çekimlerinden en iyilerini seçmek üzere medya alanında önemli bir gelenek haline geldi.

Başsavcı Yücedağ, oylama sürecinin önemine dikkat çekerek, fotoğrafların toplumsal olaylar ve duygular üzerindeki etkisini vurguladı. Yılın Kareleri oylaması, yalnızca fotoğraf sanatını değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı da canlı tutan bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.

Bu yıl, oylamaya katılan fotoğrafların arasında yine birçok unutulmaz anı barındırdığı ve bu anların toplumda farklı duygulara yol açtığı gözlemlenmektedir.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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