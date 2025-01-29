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Çankırı'da Acil Tahliye Sistemi Geliştiriliyor

Çankırı'da bir firma, çok katlı binalardan acil tahliye için yenilikçi bir sistem geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:23
Çankırı'da Acil Tahliye Sistemi Geliştiriliyor

Çankırı'da Yeni Acil Tahliye Sistemi Üzerine Çalışmalar

Çankırı Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir firma, afet durumlarında çok katlı binalardan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesini sağlayacak bir sistem geliştirme üzerine çalışmalara başladı. Bu sistem, daha önce araçlar için üretilen acil kurtarma sistemi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangın felaketinin ardından yeniden tasarlandı.

Olası Afetlerde Güvenli Tahliye İmkanı

Sistemin, binanın dış cephesine monte edilerek vatandaşların halata bağlı kemerle tahliyesine olanak sağlayacağı belirtildi. Girişimci Ali Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 aydır bu sistem üzerinde yoğun bir çalışma sürdüklerini ifade etti.

Patent Süreci ve Dinamik Fren Sistemi

Avcı, geliştirdikleri kurtarma sisteminin dünya genelinde patentini almak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. “Bu kurtarma sistemi, dinamik fren sistemi ile çalışıyor. Kişinin ağırlığı ne olursa olsun, yere sabit hızla düşüş sağlıyor. Yani 50 kiloyu da 80 kiloyu da aynı hızda yere indirebiliyor” dedi.

20 Katlı Binalarda Uygulanabilir

Bu sistemin oteller, kamu kurumları ve çok katlı binalar için kritik öneme sahip olabileceğini vurgulayan Avcı, “Düşüş hızı 5 ile 8 kilometre saat olarak planlandı, ayarlar değiştirilebilir” diye konuştu. Sistem, 20 katlı yapıya kadar uygulanabilir.

Teknik Özellikler ve Gelecek Planları

Sistemin halatının çekme kapasitesinin 300 kilogram olduğunu belirten Avcı, iklimlendirme testlerinin hızlandırılmış bir şekilde yapılacağını ve 15-20 yıl içindeki ürün durumunu gözlemleyeceklerini ifade etti. Ayrıca, halat çapını büyüterek kapasiteyi 600 kilograma kadar artırmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Proje aşamasında olan sistemin yaklaşık maliyetinin 20 bin lira civarında olduğunu söyleyen Avcı, “Acil durum sistemine herkesin erişim sağlayabilmesi gerekiyor. Yaklaşık 6 ay sonra seri imalata geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

Çankırı'da bir firma tarafından, afet durumlarında çok katlı binalardan vatandaşların tahliyesini...

Çankırı'da bir firma tarafından, afet durumlarında çok katlı binalardan vatandaşların tahliyesini sağlayacak sistem üzerinde çalışma yürütülüyor.

Çankırı'da bir firma tarafından, afet durumlarında çok katlı binalardan vatandaşların tahliyesini...

Çankırı'da bir firma tarafından, afet durumlarında çok katlı binalardan vatandaşların tahliyesini sağlayacak sistem üzerinde çalışma yürütülüyor.

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