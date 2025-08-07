Çankırı'da Ambulans Helikopter Acil Yardım İçin Havalandı

Çankırı'da Acil Durum: Ambulans Helikopter Hava Sahasında

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi, trajik bir kaza ile sarsıldı. Saçak beldesinde çalıştığı tarlada ayağını balya makinesine kaptıran Ali Y. (43), acil yardım talep etti. Olay, hızlı bir müdahale gerektiren bir durum olarak kaydedildi.

Olayın Detayları

Ali Y, balya makinesinin kazara çarpması sonucunda sol ayağını kaybetti. İhbar üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri hemen tarlaya yönlendirildi. Jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerine ulaşarak Ali Y'ye ilk yardımı yaptı.

Yaralı, Çerkeş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan acil müdahalenin ardından, durumu kritik olan Ali Y, ambulans helikopter ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bu trajik olay, acil durum ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

