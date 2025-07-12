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Çankırı'da Asırlık İmece Geleneği: Keşkek Yapmak

Çankırı'nın Belören köyünde köylüler, imece usulü keşkek yapım geleneğini sürdürüyor. Festival coşkusu her yıl artarak devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 14:58
Çankırı'da Asırlık İmece Geleneği: Keşkek Yapmak

Asırlık Keşkek Geleneği Belören'de Yaşatılıyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Belören köyünde, köylüler imece usulü keşkek yapma geleneğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Bu yıl da köy okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, köy halkı bir araya gelerek keşkek pişirdi.

İhtiyaç Duyulan Malzemeler Yardımlarla Temin Edildi

Köy derneği tarafından toplanan yardımlarla alınıp hazırlanan malzemeler, odun ateşinde bakır kazanlarda özenle pişirildi. Akşam saatlerinden sabaha kadar köylüler, nöbetleşe keşkek karıştırarak kelek pişirme geleneğini yaşattı. Hazırlanan lezzetli keşkek, etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Geleneksel Keşkek Festivali

Belörenliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Mustafa Tatlı, köydeki keşkek geleneğinin bir asrı geçtiğini belirtti. Eskiden malzemelerin imece usulü toplanarak hazırlandığını anlatan Tatlı, günümüzde ise dernek aracılığıyla bu geleneğin sürdürüldüğünü vurguladı. Tatlı, geleneği 'Belören Keşkek Festivali' adı altında yaşattıklarını ifade ederek, "Genci yaşlısı, kadını erkeği tüm köylümüz birlikte katkıda bulunuyor" dedi.

Kültürel Paylaşım ve Birliktelik

Keşkeğin yalnızca bir yemek olmadığını, aynı zamanda kültür ve dayanışma simgesi olduğunu belirten Tatlı, keşkek günlerinin, yıl içinde bir araya gelemeyenlerin sevinçlerini ve dertlerini paylaştığı özel bir zaman olduğunu sözlerine ekledi.

Geleneklerin Geçmişten Geleceğe Taşınması

Akşamdan hazırlanan malzemeleri sabaha kadar pişiren Zakire Baş, annesinden öğrendiği keşkek yapımını, kendisinin de kızına öğrettiğini anlatarak geleneğin devam etmesi için çaba harcadığını belirtti. Utku Atakan adlı genç ise her yıl köye gelmeyi heyecanla beklediklerini ifade ederek, "Keşkeği severek yiyoruz. Hem lezzetli bir yiyecek, hem de akşamları eğlence oluyor. Ben de burada keşkeğin dağıtılmasına ve festival etkinliklerine yardımcı oluyorum" dedi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Belören'de köylüler, imece usulüyle keşkek yapma geleneğini...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Belören'de köylüler, imece usulüyle keşkek yapma geleneğini sürdürüyor. Köy derneği tarafından toplanan yardımlarla alınan malzemeler, odun ateşinde bakır kazanlarda pişirildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Belören'de köylüler, imece usulüyle keşkek yapma geleneğini...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Belören'de köylüler, imece usulüyle keşkek yapma geleneğini sürdürüyor. Köy derneği tarafından toplanan yardımlarla alınan malzemeler, odun ateşinde bakır kazanlarda pişirildi.

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