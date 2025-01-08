Çankırı'da Çakal Ailesi Fotokapanla Görüntülendi

Çankırı'da Çakal Ailesinin Dinlenme Anları

Çankırı'da çalılar arasında dinlenen bir çakal ailesi, fotokapanla kaydedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çakal ailesinin görüntülerini paylaştı.

Genç Çakalların Huzur Anı

Paylaşımda, "Lütfen sessiz. Genç çakal ailesi dinleniyor. Çalıların arasında saklanıp alacakaranlıkta sahneye çıkan dostlarımız şimdi dinleniyor. Saatte 50 kilometre hızla koştukları doğru ama şu an sadece doğanın keyfini çıkarıyorlar." ifadelerine yer verildi.

Bu görüntü, doğa tutkunlarını mutlu ederken, yaban hayatın gizemli yanlarını da gözler önüne seriyor.