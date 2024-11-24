Çankırı'da D-100 Kara Yolunun İstanbul İstikameti Kapandı

Çankırı'da D-100 Kara Yolunda Trafik Alarmı

Çankırı'da, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti araç geçişine kapatıldı. Yaşanan kaza ve yolların buzlanması nedeniyle sürücülerin güvenliği için bu karar alındı.

D-100 kara yolunda meydana gelen kaza, Gerede Horhor Geçidi mevkisinde gerçekleşti. Bu durum, Çankırı'dan İstanbul yönüne giden tüm araçların geçişini engelledi.

Sürücüler Dinlenme Tesislerine Yönlendiriliyor

Kara yolunun kapatılması nedeniyle Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar ve Çerkeş ilçelerinden gelen sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendirilmektedir.

Ayrıca, Samsun istikametinde de ulaşımda aksamalar yaşanmaktadır. Atkaracalar ilçesindeki Çardaklı Beldesi kavşağında bir tırın makas atması sonucu geçici olarak durma yaşanmış, ancak gerekli çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılmıştır.

Bunların yanı sıra, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, araçların yolda kalma ihtimallerine karşı gıda, battaniye, yemek ve mazot desteği sağlamak amacıyla bölgede hazır beklemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.