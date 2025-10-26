Çankırı'da Güldürcek Barajı'nın doluluk oranı %17,25'e geriledi

İçme suyu tedarikinde ciddi düşüş

Çankırı il merkezi ile bazı ilçe ve köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajında su seviyesi önemli ölçüde azaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, barajdaki doluluk oranı 5 Temmuz'da yüzde 26,86 iken, 25 Ekim itibarıyla yüzde 17,25 olarak ölçüldü.

Barajdan içme suyu temin edilen yerler arasında Çankırı merkez, Orta, Şabanözü, Eldivan ve Kurşunlu ilçeleri ile Kalfat, Yaylakent ve Dodurga beldeleri ve bazı köyler bulunuyor.

Baraj çevresinde Kayıören köyü sakinlerinden Osman Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgedeki kuraklığa dikkat çekti. Yaşının 65 olduğunu belirten Asan, "Burada eskiden Karga köyü vardı. Camisi, köy odaları hepsi suyun altında kalmıştı. 50-55 yıldır köyüme gelirim, bu kadar kurak bir yıl hiç görmedim. Baraj suları yüzde 80'den fazla çekildi. Yukarıda İncecik köyü vardı, barajın suyu oraya kadar çıkardı. Şimdi ise eski köyümüzün altına kadar çekilmiş durumda. Ne olur, sularımızı tasarruflu kullanalım." ifadelerini kullandı.

