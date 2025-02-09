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Çankırı'da Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası Tamamlandı

Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası sona erdi. 361 sporcu katıldı ve madalyalar kazananlara takdim edildi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:35
Çankırı'da Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası Tamamlandı

Çankırı'da Heyecan Verici Savate Şampiyonası Sonuçlandı

Çankırı, 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası ile önemli bir spor etkinliğine imza attı. Müsabakalar, Orhan Saka Spor Salonu'nda gerçekleşti ve minikler, yıldızlar, gençler ile büyükler düzeyinde kadın-erkek kategorilerinde gerçekleştirildi.

Savate, kickboks ile boksu birleştiren ve tekme ile ayakların kullanıldığı bir spor dalı olarak öne çıkıyor. Organizasyonda, yaklaşık 15 ilimizden 361 sporcu mücadele etti ve dereceye giren sporculara madalya ve kemerleri takdim edildi.

İl Müdüründen Destek Açıklaması

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, AA muhabirine açıklamada bulunarak, savatenin gelişmekte olan spor branşlarından biri olduğunu vurguladı. Ak, "Savatenin ilk resmi müsabakası Çankırı'da yapıldı. Hedefimiz, bu ve benzeri faaliyetlerin Çankırı'da artarak yapılmasıdır. Bu tür müsabakalara katılımın ilerleyen süreçte daha da artacağını değerlendiriyorum" diye belirtti.

Çankırı'nın spor etkinlikleri için uygun bir lokasyon olduğunu dile getiren Ak, ilimizin altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Organizasyon Kurulu Başkanı Görüşlerini Paylaştı

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Branşı Organizasyon Kurulu Başkanı Ahmet Çınar, Çankırı'da tamamlanan Savate Türkiye Şampiyonası'nın güzel bir havada geçtiğini belirtti. Bu tür organizasyonların devamlılık arz etmesi gerektiğini vurguladı.

Çankırı, sporun gelişimi adına önemli adımlar atmaya devam ediyor ve bu etkinlikler sayesinde savate branşında da önemli ilerlemeler bekleniyor.

Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası sona erdi. Orhan Saka Spor Salonu'nda...

Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası sona erdi. Orhan Saka Spor Salonu'nda 7-9 Şubat tarihleri arasından savate branşında (kickboks ile boks karışımı, tekme ve ayakların kullanıldığı bir spor branşı) düzenlenen organizasyonda, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kadın-erkek kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalya ve kemerleri takdim edildi.

Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası sona erdi. Orhan Saka Spor Salonu'nda...

Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası sona erdi. Orhan Saka Spor Salonu'nda 7-9 Şubat tarihleri arasından savate branşında (kickboks ile boks karışımı, tekme ve ayakların kullanıldığı bir spor branşı) düzenlenen organizasyonda, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kadın-erkek kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalya ve kemerleri takdim edildi.

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