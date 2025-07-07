Çankırı'da Her Bebek İçin Fidan: Nikahı Kıyılan Her Çift İçin Ağaçlandırma Projesi

Çankırı'da Geleceğe Yatırım: Fidan Dikim Projesi

Çankırı Belediyesi, doğan her bebek ve nikahı kıyılan her çift adına fidan dikme uygulaması başlatarak, çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından, Çankırı Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu proje, ağaçlandırma seferberliğiyle dikkat çekiyor.

Ağaçlandırma Seferberliği

Yeni doğan bebekler ve evlenen çiftler için Alparslan Türkeş Parkı ve Yaşam Kompleksi'nde fidan dikiliyor. Her ağaç için ailelere sertifika verilerek, bu özel anlarının kalıcı bir hatırası oluşturuluyor. Vatandaşlar, kendi adlarına dikilen fidanları istedikleri zaman ziyaret edebilecek ve sulama işlemlerini yapabilecekler.

Başkan Esen'den Açıklama

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, uygulama ile ebeveynlerin dikilen fidanları çocuklarıyla birlikte büyüteceğine, evlenen çiftlerin ise her yılı bir fidan ile yeşerteceğine dikkat çekti. Esen, orman yangınlarına karşı önlem almanın ötesinde hem doğayı hem de umutları yeniden yeşertmeleri gerektiğini belirtti. "Bu adımları atarken vatandaşlarımızı da konuya dahil etmek istedik. En mutlu günleri için bir fidan kampanyası başlattık. Uygulama bizden, sahip çıkması da onlardan." diye ekledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Çankırı Belediyesi tarafından ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Belediye, doğan her bebek ve nikahı kıyılan her çift adına fidan dikiyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Çankırı Belediyesi tarafından ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Belediye, doğan her bebek ve nikahı kıyılan her çift adına fidan dikiyor.