Çankırı'da İlkokul Öğrencilerine Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Çankırı'da düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" ile ilkokul öğrencilerine sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması hedefleniyor.

Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" işbirliği protokolü çerçevesinde, Çankırı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Sağlıklı Yaşamın Temelleri Atılıyor

Etkinlikte, öğrenciler sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklar gibi konularda bilgi edinerek "sağlık elçisi" olarak yetiştirildi. Ayrıca 112 istasyonu ve UMKE çadırında da eğitim verildi.

Etkinlik sonunda, stantları gezerek bilgi alan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, öğrencilerin gösterdiği özeni takdir etti. İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin 500 öğrenciyi kapsadığını ve bu öğrencileri sağlık elçisi olarak eğittiklerini vurguladı.

Bulut, okula kurulan 7 stantta değişik etkinliklerle sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik ettiklerini belirtti: "Bugünün sağlık elçileri, yarının sağlıklı toplumlarının temellerini atacak. Stantlarımızda ağız diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, el yıkama ve hijyen, sağlıklı beslenme tabağı hazırlama gibi önemli konulara değindik. Eğitim, küçük yaşlarda başlarsa kalıcı oluyor ve sağlık davranışlarını ancak bu yaşlarda geliştirebiliyoruz."

Öğrencilere etkinlik boyunca sürpriz hediyeler de verildi, böylelikle sağlıklı yaşam bilincinin erken yaşlarda benimsenmesi sağlandı.

Çankırı'da, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" işbirliği protokolü kapsamında Çankırı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve 112 istasyonları ile UMKE çadırında eğitim alan öğrenciler, "sağlık elçisi" olarak yetiştirildi. Etkinliğe, Vali Mustafa Fırat Taşolar da katıldı.

Çankırı'da, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" işbirliği protokolü kapsamında Çankırı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve 112 istasyonları ile UMKE çadırında eğitim alan öğrenciler, "sağlık elçisi" olarak yetiştirildi. Etkinliğe, Vali Mustafa Fırat Taşolar da katıldı.