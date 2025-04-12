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Çankırı'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Tuzlama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 15:30
Çankırı'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Ilgaz, Çerkeş, Bayramören ve Yapraklı ilçelerini beyaza bürüdü.

Yerel yönetimler, trafik akışının sorun yaşamaması için tüm önlemleri alıyor. Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların güvenliğini sağlamak amacıyla tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Uzmanlar, kar yağışının aralıklarla sürmesinin beklendiğini belirtiyor. Vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önemle tavsiye ediliyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

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