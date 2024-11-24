Çankırı'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Çankırı'nın Ilgaz İlçesinde Kar Kurtarma Operasyonu

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, yoğun kar yağışı sebebiyle yaylada mahsur kalan 4 kişi, gerçekleştirilen başarılı bir kurtarma operasyonuyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Soğuk Hava Koşulları Etkili

İl genelinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde kar yağışını beraberinde getirdi ve kentin bazı bölgeleri beyaza büründü. Bu durum, bölgedeki sürücüler için tehlikeye yol açarken, polis ve jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Ilgaz ilçesindeki Kırkpınar Yaylasıİl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri hızla kurtarma çalışmaları başlattı.

İş Makinesi ile Müdahale

İş makinesiyle bölgeye ulaşan ekipler, kısa süre içinde mahsur kalan kişilere ulaştı ve onları güvenli bir şekilde kurtardılar. Kurtarma operasyonu, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde başarılı bir şekilde tamamlandı.

Ayrıca, Samsun-İstanbul kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmediği bildirildi. Karayolları ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İl genelinde etkili olan soğuk havayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı başladı, kentin bazı bölgeleri beyaza büründü. Polis ve jandarma ekipleri, il genelinde sürücülere uyarılarda bulunuyor.

İl genelinde etkili olan soğuk havayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı başladı, kentin bazı bölgeleri beyaza büründü. Polis ve jandarma ekipleri, il genelinde sürücülere uyarılarda bulunuyor.