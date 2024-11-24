DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.379.917,35 -0,23%

Çankırı'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 00:34
Çankırı'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Çankırı'nın Ilgaz İlçesinde Kar Kurtarma Operasyonu

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, yoğun kar yağışı sebebiyle yaylada mahsur kalan 4 kişi, gerçekleştirilen başarılı bir kurtarma operasyonuyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Soğuk Hava Koşulları Etkili

İl genelinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde kar yağışını beraberinde getirdi ve kentin bazı bölgeleri beyaza büründü. Bu durum, bölgedeki sürücüler için tehlikeye yol açarken, polis ve jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Ilgaz ilçesindeki Kırkpınar Yaylasıİl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri hızla kurtarma çalışmaları başlattı.

İş Makinesi ile Müdahale

İş makinesiyle bölgeye ulaşan ekipler, kısa süre içinde mahsur kalan kişilere ulaştı ve onları güvenli bir şekilde kurtardılar. Kurtarma operasyonu, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde başarılı bir şekilde tamamlandı.

Ayrıca, Samsun-İstanbul kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmediği bildirildi. Karayolları ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İl genelinde etkili olan soğuk havayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı başladı, kentin bazı...

İl genelinde etkili olan soğuk havayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı başladı, kentin bazı bölgeleri beyaza büründü. Polis ve jandarma ekipleri, il genelinde sürücülere uyarılarda bulunuyor.

İl genelinde etkili olan soğuk havayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı başladı, kentin bazı...

İl genelinde etkili olan soğuk havayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı başladı, kentin bazı bölgeleri beyaza büründü. Polis ve jandarma ekipleri, il genelinde sürücülere uyarılarda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
2
Buse Öğretmen, Herekol Dağı'ndaki Çocukları Geleceğe Hazırlıyor
3
Lena Chamamyan İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
4
İsrail Saldırıları Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısını 1,9 Milyona Yaklaştırdı
5
BAE ve Endonezya'dan Tarihi Anlaşmalar: İşbirliği Alanları Genişliyor
6
Başkentte Mevsimin İlk Karı Etkili Oldu
7
24 Kasım 2024: Öğretmenler Günü'nde Önemli Etkinlikler ve Spor Müsabakaları

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı