Çankırı'da Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu Gerçekleştirildi

Çankırı'da Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu

Çankırı Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, kenelerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ele almak amacıyla "Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu" düzenledi. Etkinlik, Ilgaz Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kenelerin Biyolojisi ve Tehditleri

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, sempozyumda kenelerin biyolojik yapısı ve çeşitleri hakkında bilgi verdi. Keskin, kenelerin 1000 ila 15 bin yumurta bıraktığını vurgulayarak, "Herhangi bir doğal düşmanları maalesef yok. O yüzden kene hastalık taşıyorsa, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) taşıyorsa bıraktığı 15 bin yumurta, bir sonraki jenerasyonda yeni KKKA taşıyan kene demek." şeklinde konuştu.

Kenelerin yumurtalarını bırakabileceği yerlerin önüne geçmek için belirli önlemler alınabileceğine dikkat çeken Keskin, "Keneler genellikle duvar çatlaklarına yumurta bırakır. Eğer ahırlarımızın içini uygun şekilde sıvarsak, alçı veya beton olabilir, dönem dönem kireçleyebilirsek, çok fazla maliyet gerektirmeyecek bir çözümle kenelerin yumurtaları için korunaklı alanları ortadan kaldırmış oluruz." dedi.

Kene Kaynaklı Hastalıklardan Korunma Yöntemleri

TOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıza Çıtıl, sempozyumda kenelerden geçen hastalıklardan korunma yollarını anlattı. Kırsal alanlara gidildiğinde veya keneyle temas edildiğinde vücudun kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Çıtıl, "Temas olması halinde kenenin hemen çıkarılması çok önemlidir." dedi.

Çıtıl, yapılan çalışmalara göre keneyle temas süresi uzadıkça ölüm oranlarının arttığını belirtti. "Dolayısıyla kenenin mümkün olan en kısa sürede çıkarılması gerekiyor. Uç kısmı kalırsa çok önemli bir durum olmaz çünkü kenede sırt bölgesindeki kısım virüs taşıma açısından çok daha kritik." açıklamasında bulundu.

Vaka Durumu ve Sağlık Müdürünün Açıklamaları

İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, Çankırı'da şimdiye kadar 13 kene vakası görüldüğünü, 8 kişinin iyileştiğini, 4'ünün ise farklı hastanelerde tedavi aldığını bildirdi. Bulut, “Maalesef bir hastamızı KKKA sebebiyle kaybettik. İnşallah hastanede yatan bütün hastalarımız bir an önce şifalarına kavuşur.” ifadelerini kullandı.

Uygulamalar ve Katılımcılar

Sempozyumun sonunda, katılımcılara cansız manken üzerinde kene çıkarma uygulaması gösterildi. Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankırı Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu" düzenlendi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin (fotoğrafta), Ilgaz Belediyesi konferans salonundaki sempozyumda, kenelerin biyolojik yapısı ve çeşitlerine ilişkin bilgi verdi.

Çankırı Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu" düzenlendi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin (fotoğrafta), Ilgaz Belediyesi konferans salonundaki sempozyumda, kenelerin biyolojik yapısı ve çeşitlerine ilişkin bilgi verdi.