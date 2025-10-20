Çankırı'da 'Kim Var?' Etkinliği: Yücel Arzen Hacıoğulları ile Lise Öğrencileri

Etkinlik ve organizasyon

Çankırı'da, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise öğrencileri tarafından "Kim Var" sanat etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü projesi kapsamında Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nin konferans salonunda düzenlendi.

Açılış konuşması

Okul Müdürü İbrahim Gökmen, açılışında Yücel Arzen Hacıoğulları'nı misafir etmenin mutluluğunu vurguladı. Gökmen'in sözleri şu şekilde aktarıldı: Unutmayalım ki milletler sanatıyla ve değerleriyle yükselir. Bizler de emaneti yarına taşıyacak gençlerimizin yanında olmaya devam edecek bu kıymetli yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün bizlere sunulan bu etkinlik imkanı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına çok kıymetlidir.

Performanslar

Konuşmanın ardından orkestrada, koroda yer alan ve tiyatro gösterisi sunan öğrenciler, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile birlikte çeşitli marş ve türküleri seslendirdi. Etkinlikte Hacıoğulları'nın eserleri de seslendirildi ve katılımcılar bestelere eşlik etti.

Kapanış ve teşekkür

Programın sonunda Vali Mustafa Fırat Taşolar, Hacıoğulları'na hediye takdim etti. Hacıoğulları, kendisine eşlik eden lise öğrencilerine ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

