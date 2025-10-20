Çankırı'da 'Kim Var?' Etkinliği: Yücel Arzen Hacıoğulları ile Lise Öğrencileri

Çankırı'da Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen 'Kim Var' etkinliğinde Yücel Arzen Hacıoğulları ve öğrenciler konser, koro ve tiyatro sundu; vali hediye takdim etti.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 22:11
Çankırı'da 'Kim Var?' Etkinliği: Yücel Arzen Hacıoğulları ile Lise Öğrencileri

Çankırı'da 'Kim Var?' Etkinliği: Yücel Arzen Hacıoğulları ile Lise Öğrencileri

Etkinlik ve organizasyon

Çankırı'da, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise öğrencileri tarafından "Kim Var" sanat etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü projesi kapsamında Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nin konferans salonunda düzenlendi.

Açılış konuşması

Okul Müdürü İbrahim Gökmen, açılışında Yücel Arzen Hacıoğulları'nı misafir etmenin mutluluğunu vurguladı. Gökmen'in sözleri şu şekilde aktarıldı: Unutmayalım ki milletler sanatıyla ve değerleriyle yükselir. Bizler de emaneti yarına taşıyacak gençlerimizin yanında olmaya devam edecek bu kıymetli yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün bizlere sunulan bu etkinlik imkanı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına çok kıymetlidir.

Performanslar

Konuşmanın ardından orkestrada, koroda yer alan ve tiyatro gösterisi sunan öğrenciler, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile birlikte çeşitli marş ve türküleri seslendirdi. Etkinlikte Hacıoğulları'nın eserleri de seslendirildi ve katılımcılar bestelere eşlik etti.

Kapanış ve teşekkür

Programın sonunda Vali Mustafa Fırat Taşolar, Hacıoğulları'na hediye takdim etti. Hacıoğulları, kendisine eşlik eden lise öğrencilerine ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Çankırı'da, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise...

Çankırı'da, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise öğrencileri tarafından "Kim Var?" sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Çankırı'da, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise...

İLGİLİ HABERLER

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da 'Kim Var?' Etkinliği: Yücel Arzen Hacıoğulları ile Lise Öğrencileri
2
İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
3
Şanlıurfa Karaköprü'de Bıçaklı Kavga: 9 Kişi Yaralandı
4
Bursa'da 80 Yıl Hapis Cezalı Firari Ormanlık Alanda Yakalandı
5
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
6
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı
7
Antalya'da Otomobil Kazasında Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da