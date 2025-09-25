Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Helikopter, 131 Personel Müdahalesi

Çankırı Kurşunlu Taşkaracalar'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:29
Çankırı'da orman yangını kontrol altına alındı

Kurşunlu ilçesi Taşkaracalar'da müdahale sürüyor

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Taşkaracalar köyü mevkisinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve havadan müdahale için 3 helikopter sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 34 araç ve 131 personel katıldığı bildirildi.

