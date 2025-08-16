Çankırı'da Sanat Sokağı Açıldı

Çankırı'da Sanat Sokağı'nın Açılışı Gerçekleşti

Çankırı'da 4. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında Uzunyol Caddesi'ne kurulan Sanat Sokağı'nın açılışı yapıldı.

Sanat Sokağı'nda kaligrafi, çini, keçe, resim ve sepet örgü gibi geleneksel ve çağdaş sanat örnekleri ziyaretçilerle buluşuyor.

Başkan Esen: "Üçüncüsünü Hayata Geçirdik"

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kentin tarihini yansıtan caddede Sanat Sokağı'nın üçüncüsünü hayata geçirdiklerini belirtti. Esen, "Sanat Sokağı'nı gezerken, yapılan eserlerde, çok kıymetli sanatçılarımızın yaptığı eserlerde geçmişi bulurken, gelecek nesle de sanatı ve yaşanmışlığı aktarmış olacağız. Bu anlamda çok önemsiyoruz." dedi.

Üniversiteden Katılım: Keçe Sanatı Öne Çıkıyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Emine Ketencioğlu, festival kapsamında Sanat Sokağı'nda yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Ketencioğlu, unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan olan keçe sanatını temsil ettiğini, Uzunyol'daki bu sokağın Eski Çankırı'yı temsil ettiğini ve sokağın canlanmasına katkı sağlamayı umduklarını söyledi. "Gecesi gündüzü ayrı renkli geçmekte, büyük keyif alıyoruz." diye konuştu.

Etkinlikler ve Gösteriler

Açılışın ardından yaren gösterisi ile Çankırı Yaşam Bakım Evi tarafından sergilenen halk oyunları düzenlendi; ziyaretçiler stantları gezdi ve sanat eserlerini inceledi.

