Çankırı'da Sıra Dışı Olay: 4 Ayaklı Civciv Yumurtadan Çıktı

Çankırı'nın Çerkeş İlçesinde Şaşırtan Doğum

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Kayabaşı ailesi tarafından besicilik faaliyetleri sürdürülürken, kuluçkaya yatırılan yumurtalardan 4 ayaklı bir civciv çıkması dikkatleri üzerlerine çekti.

Kuluçka Süreci ve İlginç Gelişmeler

İlçeye bağlı Kadıköy'de hayvancılık yapan ailesi, günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tavuk yetiştiriyor. Mahmut Kayabaşı, kuluçkaya yatırdığı 14 yumurtadan 11'inin civciv olarak çıktığını belirtti. Ancak bir civcivin 4 ayağı olduğunun fark edilmesi, beklenmedik bir durum olarak gündeme geldi.

Kayabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yiyeceğimiz yumurtaları kendi tavuklarımızdan üretiyoruz. Kuluçkaya koyduğumuz 14 yumurtanın 11'inden civciv çıktı. Bunların içinden birinin de 4 ayaklı olduğunu fark ettim. Hangi sebepten olduğunu bilmiyorum ama ilk defa böyle bir durumla karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Civciv Bakımına Dair Bilgiler

Civcivlere şu anda geçici olarak eski evlerinde bakan Kayabaşı, büyüdüklerinde kümesteki tavukların yanına yerleştirileceğini ifade etti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan bu sıra dışı olay, ilgiyle karşılanarak gündem oldu.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı.