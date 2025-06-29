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Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti

Çankırı'da hafif ticari araç, tıra çarptı; 2 özel harekat kursiyeri hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 00:40
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 00:40
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Trafik Faciası: 5 Özel Harekat Kursiyerinden İkisinin Hayatı Kayıp

Çankırı'da, 5 özel harekat kursiyerinin bulunduğu hafif ticari araç, arkadan tıra çarparak korkunç bir kazaya yol açtı. Olayda, 2 kursiyer hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.F.G. (26) yönetimindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, Çankırı-Ankara kara yolu Hacı Ali kavşağı mevkiinde, aynı istikamette seyreden Onur H. idaresindeki 37 PT 057 plakalı tıra arkadan çarptı.

Olay yerine yapılan ihbar sonrasında çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu, Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören kursiyerlerden sürücüyle birlikte C.M, M.C.S, İ.S.G. ve A.M.E. yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, I.S.G. ve A.M.E. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavi süreçleri devam ediyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yaptığı açıklamada, kaza sonrası duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu kazada 2 mesai arkadaşımızı, polis arkadaşımızı maalesef kaybettik. Yaralılarımızın tedavileri Çankırı Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Hepimizin başı sağ olsun," ifadelerini kullandı. Ayrıca, yaralı polisleri hastanede ziyaret eden Vali Taşolar, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çankırı'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 özel harekat kursu öğrencisinden 2'si öldü...

Çankırı'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 özel harekat kursu öğrencisinden 2'si öldü, 3'ü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çankırı'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 özel harekat kursu öğrencisinden 2'si öldü...

Çankırı'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 özel harekat kursu öğrencisinden 2'si öldü, 3'ü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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