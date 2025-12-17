Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: bin 997 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda önemli ele geçiri

Operasyon ve ele geçirilenler

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında merkez ilçede tespiti yapılan adreslerde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda bin 997 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 500 gram etil alkol ele geçirildi.

Şüpheliler ve işlemler

Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yabancı uyruklu 11 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı.

Yabancı uyruklu şahısların, sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

