Çankırı'da 'Vatan Millet Aşkına Buluşması' Gerçekleşti

Çankırı'da, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen 'Vatan Millet Aşkına Çankırı Buluşması', anlam dolu anlara ev sahipliği yaptı. Program, İl Müftülüğü koordinasyonunda, Sultan Süleyman Camisi'nde düzenlenen cuma namazı öncesi şehitler için hatim duası ile başladı.

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eşliğinde Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik ve Spor Merkezi'nde devam etti. Burada, saygı duruşu gerçekleştirilirken, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhaluk Longa, tüm şehitlere Allah'tan rahmet ve gazilere uzun ömürler diledi.

Longa, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimine değinerek, "Sizler en değerli varlıklarınızı, eşinizi, oğlunuzu, kardeşinizi, babanızı bu vatan için şehit verdiniz. Kahraman gazilerimiz, sizler, güç koşullar altında canınızı ortaya koymaktan hiç çekinmediniz," sözlerine yer verdi. Longa, ayrıca, "Sizin için yapacağımız her şey azdır," dedi.

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, şehit ailelerine gereken desteği sağlamak amacıyla köprü işlevi gördüklerini ifade etti. Turunç, "Devlet kurumlarımız şehit aileleri ile gazilere gerekli desteği veriyor. Yaklaşık 2800 gazimiz, 253 şehidimiz var,” açıklamasında bulundu.

Program, Gazi Selahattin Karayel'in 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattığı konuşmanın ardından, sinevizyon gösterimi ile sona erdi.