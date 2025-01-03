DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,42 -0,16%
ALTIN
3.003,7 0,57%
BITCOIN
3.468.941,11 -0,72%

Çankırı'da 'Vatan Millet Aşkına Buluşması' Gerçekleşti

Çankırı'da gerçekleştirilen 'Vatan Millet Aşkına Buluşması', şehitleri anmak için düzenlendi ve önemli mesajlar verildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 18:22
Çankırı'da 'Vatan Millet Aşkına Buluşması' Gerçekleşti

Çankırı'da, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen 'Vatan Millet Aşkına Çankırı Buluşması', anlam dolu anlara ev sahipliği yaptı. Program, İl Müftülüğü koordinasyonunda, Sultan Süleyman Camisi'nde düzenlenen cuma namazı öncesi şehitler için hatim duası ile başladı.

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eşliğinde Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik ve Spor Merkezi'nde devam etti. Burada, saygı duruşu gerçekleştirilirken, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhaluk Longa, tüm şehitlere Allah'tan rahmet ve gazilere uzun ömürler diledi.

Longa, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimine değinerek, "Sizler en değerli varlıklarınızı, eşinizi, oğlunuzu, kardeşinizi, babanızı bu vatan için şehit verdiniz. Kahraman gazilerimiz, sizler, güç koşullar altında canınızı ortaya koymaktan hiç çekinmediniz," sözlerine yer verdi. Longa, ayrıca, "Sizin için yapacağımız her şey azdır," dedi.

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, şehit ailelerine gereken desteği sağlamak amacıyla köprü işlevi gördüklerini ifade etti. Turunç, "Devlet kurumlarımız şehit aileleri ile gazilere gerekli desteği veriyor. Yaklaşık 2800 gazimiz, 253 şehidimiz var,” açıklamasında bulundu.

Program, Gazi Selahattin Karayel'in 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattığı konuşmanın ardından, sinevizyon gösterimi ile sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Çocuğun Ailesi Tutuklandı
2
İskoçya'da 2017'den Bu Yana 1501 Bebek Uyuşturucu Bağımlısı Olarak Doğdu
3
Antalya DOB, Yeni Yılı "Tosca" ile Başlatıyor
4
Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de Yeni Projeleri Tanıttı
5
İliç'teki Altın Madeni Heyelanında 43 Sanığa İddianame: Cezalar Yolda
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinliyi Yaraladı
7
Çankırı'da 'Vatan Millet Aşkına Buluşması' Gerçekleşti

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!