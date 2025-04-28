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Çankırı'da Vinç Düşmesi: İşçi Hayatını Kaybetti

Çankırı'da devlet hastanesi inşaatında vinçten düşen 54 yaşındaki işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 17:59
Çankırı'da Vinç Düşmesi: İşçi Hayatını Kaybetti

Çankırı'da yapımı devam eden bir devlet hastanesi inşaatında korkunç bir iş kazası gerçekleşti. Kırkevler Mahallesi, Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerindeki inşaat alanında, 54 yaşındaki işçi Mehmet K., vinç yükseltme işlemi sırasında dengesini kaybederek yere düştü.

Olayın ardından, çevredeki sakinler hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapılmasına rağmen, yaralı işçi ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak, ne yazık ki Mehmet K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu üzücü olay, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çankırı'da yapımı süren devlet hastanesi inşaatındaki vinçten düşen işçi hayatını...

Çankırı'da yapımı süren devlet hastanesi inşaatındaki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

Çankırı'da yapımı süren devlet hastanesi inşaatındaki vinçten düşen işçi hayatını...

Çankırı'da yapımı süren devlet hastanesi inşaatındaki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

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