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Çankırı'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki yangında 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:32
Çankırı'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü

Çankırı'da Yangın Felaketi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan Şeyhyunus köyünde meydana gelen yangında, K.G'ye ait bir ev alevlerin hedefi oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, hızla çevresindeki iki eve daha sıçradı.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Yangın haberi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı, ancak 3 ev maalesef kullanılamaz hale geldi.

Başkan Öztürk'ten Destek

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, olay yerinde incelemelerde bulunarak mağdur olan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kızılay Gönüllülerinin Yardımı

Yangın sonrası Türk Kızılay gönüllüleri de olay yerine gelerek, itfaiye ekiplerine ve etkilenen vatandaşlara yiyecek ve içecek ikram etti.

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