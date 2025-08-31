DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.461.220,27 0,07%

Çankırı Dağcıları Ilgaz Dağı Zirvesinde 30 Ağustos'u Kutladı

Çankırı ve Bartın'dan gelen dağcılar, 'Zafer Haftası Ilgaz Dağı Tırmanışı' kapsamında 30 Ağustos'u 2 bin 587 metredeki zirvede Türk bayrağı ve İstiklal Marşı ile kutladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 00:12
Çankırı Dağcıları Ilgaz Dağı Zirvesinde 30 Ağustos'u Kutladı

Çankırı Dağcıları Ilgaz Dağı Zirvesinde 30 Ağustos'u Kutladı

Çankırı'da dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kutladı.

Zafer Haftası Ilgaz Dağı Tırmanışı

"Zafer Haftası Ilgaz Dağı Tırmanışı" etkinliğine Çankırı ve Bartın'dan katılan sporcular, sabah saatlerinde Ilgaz Dağı'nın eteklerinden zirveye doğru yürüyüşe geçti.

Şehitlerin anıldığı tırmanış, 2 bin 587 metre yükseklikteki zirvede tamamlandı. Zirvede Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okuyan sporcular, daha sonra inişe geçti.

Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü Başkanı Nuri Erkenci, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu belirterek, bu anlamlı günde zirveye ulaşmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

Çankırı'da dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kutladı.

Çankırı'da dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kutladı.

Çankırı'da dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kutladı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta bıçaklı kavga: Alışveriş merkezi genel müdürü H.K. hayatını kaybetti
2
İzmir'de 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 58 yakalandı
3
İsraillilerden Netanyahu'ya: Gazze işgali kararına karşı esir takası ve ateşkes talebi
4
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
5
Düzce'de fotokapanla tespit edilen kenevir zanlısı gözaltında
6
Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Vali Hayrettin Çiçek'in Mesajı
7
Tokat Yeşilyurt'ta Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta