Çankırı'daki Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte

Çankırı'nın İçme Suyu Kaynağındaki Kriz

Çankırı'da il merkezi ve çevresindeki ilçeleri besleyen Güldürcek Barajı'nda su seviyesi alarm veriyor. Son veriler ışığında, barajdaki su seviyesi yüzde 26,86 seviyesine düştü.

Yağışların Yetersizliği Etkili Oldu

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği yetkililerinin açıkladığına göre, sonbahar ve kış aylarında beklenen yağış miktarının düşmesi, baraj gölündeki su seviyesinin azalmasına neden oldu. Bu durum, vatandaşlardan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını isteyen uyarıların yapılmasına yol açtı.

Muhtarlar Durumu Değerlendiriyor

Orta ilçesine bağlı İncecik Köyü Muhtarı Satılmış Köse, düzenli yağmur yağmamasının ve bilinçsiz su kullanımının baraj seviyesindeki düşüşte etkili olduğunu belirtti. Köse, “Barajımız en son 1992-1993 yıllarında tam doluluğa ulaşmıştı. O tarihten beri doluluk oranı sürekli azaldı.” şeklinde konuştu.

Tarihsel Düşüşler

Kayıören köyü sakinlerinden Mehmet Ayhan ise, baraj gölünün 2001-2002 yıllarında benzer seviyelere düştüğünü kaydederek, mevcut durumun ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Çankırı'da il merkezi ile bazı ilçe ve köylerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 26,86'ya geriledi.

Çankırı'da il merkezi ile bazı ilçe ve köylerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 26,86'ya geriledi.