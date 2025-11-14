Çankırı Ilgaz'da Kar Yağışı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde öğle başlayan kar yağışı, mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklarla gece yüksek kesimlerde yoğunlaşarak bölgeyi beyaza bürüdü.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 22:52
Öğle başlayan yağış gece saatlerinde etkisini artırdı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığıyla birlikte ilerleyen saatlerde etkisini gösterdi.

Yağış, gece saatlerinde özellikle yüksek rakımlı kesimlerde yoğunlaşarak bölgedeki görünümü değiştirdi.

Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

