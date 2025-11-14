Çankırı Ilgaz'da Kar Yağışı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
Öğle başlayan yağış gece saatlerinde etkisini artırdı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığıyla birlikte ilerleyen saatlerde etkisini gösterdi.
Yağış, gece saatlerinde özellikle yüksek rakımlı kesimlerde yoğunlaşarak bölgedeki görünümü değiştirdi.
Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.
