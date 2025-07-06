Çankırı'nın Ilgaz İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın, ilçeye bağlı Yuvasaray köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Olayın duyulmasının ardından AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesine intikal etti. Ekipler, yangını söndürmek için hem havadan hem de karadan çalışma başlattı.

Yangınla ilgili gelişmeler ve müdahale çalışmaları devam ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.