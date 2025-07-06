DOLAR
39,81 0%
EURO
46,9 0%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.330.498,63 -0,63%

Çankırı'nın Ilgaz İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Yuvasaray köyünde çıkan orman yangınında ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 18:07
Çankırı'nın Ilgaz İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın, ilçeye bağlı Yuvasaray köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Olayın duyulmasının ardından AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesine intikal etti. Ekipler, yangını söndürmek için hem havadan hem de karadan çalışma başlattı.

Yangınla ilgili gelişmeler ve müdahale çalışmaları devam ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Göynük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
2
Aydın Bozdoğan'da Tarım Alanında Yangın: Müdahale Sürüyor
3
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Samsun'da 1232 Sentetik Ecza Hapıyla Uyuşturucu Operasyonu
5
Mersin'de Tırla Çarpışan Hafif Ticari Araçta 5 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Pençe-Kilit Harekatı'nda Metan Gazı Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu
7
Kocaeli'de Ağaç Dalı Düşmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz