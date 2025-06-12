Cansuyu Derneği, 1.65 Milyon İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı

Cansuyu Derneği'nden Önemli Kurban Faaliyeti

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu yılki kurban organizasyonu çerçevesinde yaklaşık 1 milyon 650 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, Cansuyu’nun 126 gönüllüsüyle birlikte, 3 kıta ve 19 ülkede gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesim organizasyonu sonucunda toplamda 43 bin 100 hisse kurban etinin, 1.65 milyona yakın kişiye dağıtıldığı belirtildi.

Afrika ve Gazze’deki İhtiyaç Sahipleri Unutulmadı

Dağıtım faaliyetlerinin çoğunluğu Afrika için bağışlanan kurbanlar üzerinden gerçekleştirilirken, aynı gün içerisinde etlerin dağıtımının tamamlandığı ifade edildi. Öte yandan, Gazze için Hindistan'da kesilen kurbanların etleri, Lübnan'da konserve haline getirilecek ve önümüzdeki günlerde Gazzelilere ulaştırılacak.

İslami kuralları ve temizliği ön planda tutarak faaliyetlerini yürüten Cansuyu, kesilen kurbanları kayıt altına alarak bağışçılara şeffaf bilgi sunma ilkesini benimsiyor.

Organizasyonun yürütüldüğü 19 ülkede, Türkiye'nin insani yardım kuruluşlarını da ziyaret eden Cansuyu ekipleri, ihtiyaç sahiplerine çeşitli desteklerde bulunarak onların yaralarına merhem olmaya devam ediyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu yılki kurban organizasyonu kapsamında yaklaşık 1 milyon 650 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu yılki kurban organizasyonu kapsamında yaklaşık 1 milyon 650 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.