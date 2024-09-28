DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.242.902,9 0,29%

Cansuyu Derneği 4.943 Su Kuyusu Açtı

Cansuyu derneği, Asya ve Afrika'da 25 ülkede 4.943 su kuyusu açtı. Her kuyudan 300-500 kişi faydalanıyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 10:15
Cansuyu Derneği 4.943 Su Kuyusu Açtı

Cansuyu Derneği Su Kuyusu Açma Faaliyetleri

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrika ve Asya'da toplam 25 ülkede 4.943 su kuyusu açıldığını duyurdu. Derneğin açıklamasında, her yıl yaklaşık 2 milyon insanın kuraklık, hastalık ve suya ulaşma zorlukları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Açılan Su Kuyularının Önemi

Yapılan açıklamalara göre, dernek, kuraklık ve susuzluk sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla Afrika ve Asya'da 4.943 su kuyusunu faaliyete geçirdi. Geçtiğimiz yıl yalnızca çeşitli coğrafyalarda 386 su kuyusu açıldığı bildirildi.

Bir su kuyusunun hizmete alınması süreci 6 ile 9 ay arasında değişmektedir ve bu kuyulardan günlük ortalama 300 ila 500 insan yararlanmaktadır.

Bağış Koşulları

Dernek, Afrika ve Afganistan'da bir su kuyusu açtırmak isteyen bağışçılardan 3.500 dolar, Asya'da ise 1.000 dolar bağış talep etmektedir.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4...

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4 bin 943 su kuyusunun faaliyete geçirildiği bildirildi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4...

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4 bin 943 su kuyusunun faaliyete geçirildiği bildirildi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4...

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4 bin 943 su kuyusunun faaliyete geçirildiği bildirildi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4...

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4 bin 943 su kuyusunun faaliyete geçirildiği bildirildi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4...

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4 bin 943 su kuyusunun faaliyete geçirildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Çin Kıtalar Arası Balistik Füze Testiyle Küresel Güç Dengesini Yeniden Hatırlattı
3
Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu
4
Darende'de Depremzedelere 256 Yeni Konut Kasım'da Teslim Edilecek
5
Lübnan'da Hastaneler Tahliye Ediliyor: Kriz Derinleşiyor
6
Galatasaray'da Karaborsa Bilet Satışı İddialarına Soruşturma
7
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 41.586'ya Yükseldi

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor