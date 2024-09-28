Cansuyu Derneği 4.943 Su Kuyusu Açtı

Cansuyu Derneği Su Kuyusu Açma Faaliyetleri

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrika ve Asya'da toplam 25 ülkede 4.943 su kuyusu açıldığını duyurdu. Derneğin açıklamasında, her yıl yaklaşık 2 milyon insanın kuraklık, hastalık ve suya ulaşma zorlukları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Açılan Su Kuyularının Önemi

Yapılan açıklamalara göre, dernek, kuraklık ve susuzluk sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla Afrika ve Asya'da 4.943 su kuyusunu faaliyete geçirdi. Geçtiğimiz yıl yalnızca çeşitli coğrafyalarda 386 su kuyusu açıldığı bildirildi.

Bir su kuyusunun hizmete alınması süreci 6 ile 9 ay arasında değişmektedir ve bu kuyulardan günlük ortalama 300 ila 500 insan yararlanmaktadır.

Dernek, Afrika ve Afganistan'da bir su kuyusu açtırmak isteyen bağışçılardan 3.500 dolar, Asya'da ise 1.000 dolar bağış talep etmektedir.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4 bin 943 su kuyusunun faaliyete geçirildiği bildirildi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4 bin 943 su kuyusunun faaliyete geçirildiği bildirildi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4 bin 943 su kuyusunun faaliyete geçirildiği bildirildi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4 bin 943 su kuyusunun faaliyete geçirildiği bildirildi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Afrika ve Asya'da 25 ülkede bugüne kadar 4 bin 943 su kuyusunun faaliyete geçirildiği bildirildi.