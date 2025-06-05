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Cansuyu Derneği, Beyrut'taki Filistinli Mülteci Kampında Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Cansuyu Derneği, Beyrut'taki Filistinli mülteci kampında Kurban Bayramı etkinliklerini tamamladı ve 5 bin 500 aileye ulaşmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 20:12
Cansuyu Derneği, Beyrut'taki Filistinli Mülteci Kampında Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Cansuyu Derneği Kurban Bayramı İçin Hazır

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Filistinli mülteci kampında 110 kurban kesme hedefiyle çalışmalarını tamamladı.

Bağışlarla Yapılan Yardım

Cansuyu Derneği Lübnan ekip sorumlusu Süleyman Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki 770 bağışçımızın 110 büyükbaş kurbanının kesimini Lübnan'da gerçekleştirmek ve 5 bin 500 aileye kurban eti dağıtmak istiyoruz." dedi.

Beyrut'taki Mülteci Kampında Faaliyetler

Burada, Beyrut'ta bulunan en büyük mülteci kampı olan Burc el-Baracne kampında olduklarını söyleyen Çalışkan, "Burada yaklaşık 30 bin Filistinli yaşıyor. Bu kampta yaşayan yetimlerle buluştuk ve onlara Türkiye'den getirdiğimiz hediyeleri, elbiseleri ikramda bulunduk. Cansuyu Lübnan ekipleri olarak Kurban Bayramı'na hazırız," şeklinde konuştu.

İsrail’in uzun süredir baskı, şiddet ve katliamlarından dolayı ülkelerini terk eden yaklaşık 50...

İsrail’in uzun süredir baskı, şiddet ve katliamlarından dolayı ülkelerini terk eden yaklaşık 50 bin Filistinli, Lübnan’ın Başkenti Beyrut’da yaşıyor. Sivil toplum kuruluşu Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kurban bayramında Lübnan’ın Başkenti Beyrut’daki Filistin Mülteci kampında 110 kurban kesmeyi hedefliyor. Cansuyu ekipleri kurban kesimi yapacakları alanda incelemelerde bulundu.

İsrail’in uzun süredir baskı, şiddet ve katliamlarından dolayı ülkelerini terk eden yaklaşık 50...

İsrail’in uzun süredir baskı, şiddet ve katliamlarından dolayı ülkelerini terk eden yaklaşık 50 bin Filistinli, Lübnan’ın Başkenti Beyrut’da yaşıyor. Sivil toplum kuruluşu Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kurban bayramında Lübnan’ın Başkenti Beyrut’daki Filistin Mülteci kampında 110 kurban kesmeyi hedefliyor. Cansuyu ekipleri kurban kesimi yapacakları alanda incelemelerde bulundu.

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