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Cape Town'da Banka Soygunu Girişiminde 8 Kişi Öldürüldü

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde bankanın para nakil aracını soymaya çalışan 8 kişi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:31
Cape Town'da Banka Soygunu Girişiminde 8 Kişi Öldürüldü

Cape Town'da Silahlı Çatışma

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde, bir bankaya ait para nakil aracını soymaya çalışan 8 kişi, polisle girdikleri çatışmada hayatını kaybetti.

Operasyon Detayları

Khayelitsha bölgesinde meydana gelen olayda, güvenlik güçlerinin çeteye düzenlediği operasyonda, çatışmaya giren çete üyelerinden 8'i vurularak öldürüldü, 5'i ise gözaltına alındı. Operasyon sırasında 11 tüfek, 2 tabanca ve yüklü miktarda patlayıcı malzeme ele geçirildi.

Tartışmalı İddialar

Operasyon alanında bir milletvekilinin bulunduğu iddiaları ise tartışmalara yol açtı. Güney Afrika Polis Bakanı Senzo Mchunu, bu konuyla ilgili olarak siyasetçilerin polis operasyonlarına müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı.

Suçla Mücadele

Geçen hafta ülkede düzenlenen suçla mücadele operasyonları kapsamında 14 binin üzerinde şüpheli gözaltına alındı. Güney Afrika, dünya genelinde yüksek suç oranlarıyla biliniyor. Resmi verilere göre, geçen yıl 27 binden fazla insan cinayet sonucu yaşamını yitirdi, 16 binden fazla adam kaçırma vakası ve 216 binden fazla soygun kaydedildi.

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