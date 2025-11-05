Caretta caretta Zühal, Tedavi Sonrası Denize Bırakıldı

Antalya'da bulunan yaralı kaplumbağa rehabilitasyonun ardından tekrar denizle buluştu

Antalya’nın Kundu Turizm bölgesinde 21 Ekim 2025 tarihinde bir turist tarafından yaralı halde tespit edilen ve otel yönetimine bildirilen Caretta caretta, DEKAFOK ekipleri tarafından kıyıdan alınarak DEKAFOK Eğitim ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı. Rehabilitasyonunu tamamlayan Zühal isimli kaplumbağa, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanı ve ekibi ile birlikte, Manavgat’taki farklı okullardan gelen 110 öğrencinin katılımıyla denize bırakıldı.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol kaplumbağanın durumuyla ilgili bilgi vererek, Zühal'in ilk muayenesinde ağzında ve boğazında 2 adet olta kancası tespit edildiğini söyledi. Yaralı kaplumbağa otel yönetimi tarafından kıyıya çekilip ekiplerin müdahalesine teslim edilmişti.

Akyol, kancalardan birinin hızlı müdahaleyle çıkarıldığını, diğerinin ise ancak endoskopi cihazı kullanılarak ve titiz bir çalışma sonucu 45 dakikalık operasyon ile boğazdan çıkartılabildiğini belirtti. Zühal, toplam 14 günlük tedavi ve bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşarak denize geri bırakıldı.

Rehabilitasyon Merkezinde Diğer Vakalar

DEKAFOK Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde tedavi gören diğer kaplumbağalar hakkında da bilgi veren Akyol, NAR isimli deniz kaplumbağasının sol ön yüzgecine Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir operasyonda platin pin takıldığını aktardı. Finike Millî Parklar Şefliği’nin ihbarı üzerine teslim alınan ve Chelonia Mydas türü olan bu kaplumbağanın tedavisinin 84 gündür devam ettiğini söyledi.

Akyol, sağ ön yüzgeci küçük yaşlardan itibaren bulunmayan İpek isimli Chelonia Mydas kaplumbağası için ise Avrupa’nın ilk protez yüzgecini tasarlamayı planladıklarını belirtti. İpek’in, tekne pervanesinin çarpması sonucu başının ağır hasar gördüğü ve Finike’den merkeze getirildiği hatırlatıldı.

Merkezde tedavisi süren bir başka büyük yaştaki Chelonia Mydas kaplumbağasının ise 27 Ekim tarihinde Belek Turizm bölgesinden teslim alındığı, tekne pervanesi darbesi sonucu kafa ve kabuğundan ağır yaralandığı ve profesörler ile veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen 9 gündür yaşam mücadelesi verdiği bildirildi. Hastanın antibiyotik tedavisi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

DEKAFOK yetkilileri, halkın deniz kaplumbağalarına karşı duyarlı olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı ve benzer durumlarda yetkililere haber verilmesini istedi.

TEDAVİSİ TAMAMLANAN CARETTA CARETTA DENİZİN MAVİLİĞİNE KULAÇ AÇTI