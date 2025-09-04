DOLAR
Carney: ABD'den Gümrük Vergisi Muafiyeti İçin 'Küçük Anlaşmalar' Bekliyoruz

Carney, Trump ile 1 Eylül görüşmesinin ardından bazı stratejik sektörlerde ABD'den gümrük vergisi muafiyeti için 'küçük anlaşmalar' beklediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 09:55
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bazı stratejik sektörlerde gümrük vergilerinin hafifletilmesine yönelik beklentilerini paylaştı.

Görüşmenin ayrıntıları

Carney, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 Eylül tarihinde Trump ile kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti. Görüşmenin olumlu geçtiğini vurgulayan Carney, "Bazı stratejik sektörlerde küçük anlaşmalar bekliyoruz. Göreceğiz, bu garanti değil." ifadelerini kullandı.

Etkilenen sektörler

Başbakan Carney, özellikle otomotiv, çelik ve alüminyum sektörlerinin ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinden olumsuz etkilendiğini hatırlattı. Bu alanlarda muafiyet veya tarifelerin hafifletilmesi yönünde adımlar beklediklerini söyledi.

Ticaret dışı gündem ve takip

Carney, Trump ile görüşmede yalnızca ticaret konularının değil, aynı zamanda jeopolitik meseleler ve iş gücü sorunlarının da ele alındığını belirterek, "Ticaretin yanı sıra birçok farklı konuda uzun uzun konuştuk." dedi. Ayrıca, ABD'li yetkililerle gümrük vergileri hakkında temasların süreceğinin altını çizdi.

Hatırlatmak gerekirse, ABD Başkanı Trump daha önce, 1 Ağustos tarihinden itibaren Kanada ürünlerine sektörel tarifelerden ayrı olarak %35 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

