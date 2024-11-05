Carrefour Ürdün'deki Mağazalarını Kapatıyor

Ürdün'deki Carrefour Mağazalarının Kapanışı

Carrefour, Ürdün'deki tüm sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Bu gelişme, şirketin ülkedeki sosyal medya sayfasından yapılan bir açıklama ile kamuoyuna iletildi.

Açıklamanın Detayları

Dün akşam saatlerinde yayınlanan yazılı açıklamada, 4 Kasım tarihi itibarıyla Ürdün'deki tüm Carrefour mağazalarının kapatılacağı kaydedildi. Ancak, mağazalarının kapatılma nedeni ve kapanış sürecine dair daha fazla bilgi verilmedi.

Protestolar ve Boykotlar

Fransa merkezli Carrefour, Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarında İsrail'e verdiği destek nedeniyle bir dizi protesto ve boykot kampanyasının hedefi haline gelmişti. Bu durumun, şirketin Ürdün'deki operasyonlarını etkilemiş olabileceği düşünülüyor.