ÇASGEM'den İşverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

ÇASGEM'den İşverene Eğitim Düzeni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ÇASGEM), 50'den az çalışanı olan işverenlere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başlatıyor. Eğitimlerin amacı, işverenlerin güvenlik kültürünü geliştirmek ve sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmaktır.

Elif Gökçearslan'dan Açıklamalar

ÇASGEM Başkanı Elif Gökçearslan, eğitim materyalinin kapsamına dair yaptığı açıklamada, "İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması temel bir sorumluluktur ve güvenlik kültürü ihtiyacıdır" dedi. Gökçearslan, eğitim materyalinin içerdiği konular hakkında bilgi vererek, "Sorumluluklar, yükümlülükler, ilkeler ve acil durum yönetimi gibi birçok önemli detay bu eğitimde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Yönetimi Gündemi Canlanıyor

Bayram sonrasında ekonomi yönetiminin programı yoğunlaşacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Nisan'da enflasyon rakamlarını, Ticaret Bakanlığı ise mart ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Piyasalar, 17 Nisan'da TCMB Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak faiz kararına odaklanacak.

Kurumlar Vergisi Zamanı

Yarın itibarıyla kurumlar vergisinde beyan ve ödeme dönemi başlamış olacak. Geçen yıl için beyannamelerin 30 Nisan'a kadar verilmesi gerekiyor. Vergiler, Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden ödenebilecek.

Türkiye Tohum Sektöründe Global Güç

Türkiye, tohum sektöründe dünya çapında bir oyuncu haline geldi. Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, 2024 yılında 1 milyon 303 bin ton sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirdiklerini ve 338 milyon dolar değerinde tohum ihracatı yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin Pilot Sayısı Yükseliyor

Geçen yıl sonunda 15.530 lisanslı pilot sayısının, 2025'te 16.000in üzerine çıkması bekleniyor. Sivil havacılık kapsamındaki denetim sayısının ise bu yıl 1856 olması öngörülüyor.

Apple 49. Yılında Zirvede

Apple, kuruluşunun 49. yılında piyasa değeriyle zirvede yer alıyor. Şirketin piyasa değeri 3,3 trilyon dolara yaklaşırken, hisseleri son bir yılda %28 artış gösterdi.

ABD'nin Otomotiv Endüstrisindeki Rolü

ABD, otomotiv ihracatında son 6 yılda ortalama 1,1 milyar dolarlık dış satış yaparken, Türkiye'nin stratejik konumu ve esnek üretim kabiliyetlerinin avantaja çevrileceği belirtiliyor.

Emtia Piyasasında Karışık Seyir

Geçen hafta emtia piyasası tarife endişeleriyle dalgalı bir seyir izledi. Bakır fiyatı 5,33 dolara çıkarak 10 ay aradan sonra rekor tazeledi, haftayı 5,08 dolardan kapattı.

Akran Zorbalığına Dikkat

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, masum görünen şakaların akran zorbalığı yaratabileceğine dikkat çekti. Tarhan, "Yerinde ve zamanında olmayan şakalar, kişinin toplumdaki saygınlığını düşürür" dedi.