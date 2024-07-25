Çatalca'da Tespit Edilen Gizemli İnsansız Deniz Aracı

Çatalca'da İnsansız Deniz Aracı Tespit Edildi

İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei belirsiz bir insansız deniz aracının yerel sahilde bulunduğunu açıkladı.

Olayın Detayları

Bugün saat 12:00 sularında, Yalıköy sahiline vuran insansız deniz aracının durumu hakkında açıklamalarda bulunuldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre, aracın menşei henüz netleşmiş değil.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekipleri sevk edildi. Valilik, olay yerinin güvenlik çemberine alındığını ve çevredeki vatandaşların güvenlik amacıyla dışarı çıkarıldığını duyurdu.

3 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde olduğu belirtilen deniz aracının, Karadeniz'in kuzey kısmından geldiği değerlendiriliyor. Araç, olaya müdahale eden SAS timleri tarafından güvenli bir şekilde kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının bulunduğunu bildirdi.

İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının bulunduğunu bildirdi.

İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının bulunduğunu bildirdi.

İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının bulunduğunu bildirdi.