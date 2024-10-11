Caydırıcı Yaptırımlar Şiddeti Önleyecek

Şiddeti Önlemek İçin Caydırıcı Yaptırımlar Gerekiyor

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında şiddetin önlenmesi adına caydırıcı yaptırımların gündeme alınması gerektiğini belirtti. Esen, toplumun adalet arayışında olduğu ve suçların işlenmeden önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Birlikte Çalışma Modeli Önerisi

Esen, yalnızca Adalet Bakanlığı'nın bu sorunla başa çıkmasının yeterli olmadığını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da önemli görevler üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları arasında işbirliği yapılarak şiddet ve istismar riskinin tespit edilmesi için bir model geliştirilmesi gerekmektedir.

Medya İçeriklerine Dikkat!

Esen, şiddeti teşvik eden medya ve sosyal medya içeriklerine karşı da önlemler alınmasını önerdi. Ayrıca, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarında denetimli serbestlik uygulamalarının sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Cezasızlığı Sonlandırmak Gerekiyor

Esen, "Cezasızlık politikalarına son vermek ve caydırıcı yaptırımlar sağlamak amacıyla yasal düzenlemelerin hızla gözden geçirilmesi gerekmektedir" dedi. Ayrıca, şiddet mağdurlarına yönelik koruma ve rehabilitasyon sürecinin güçlendirilmesi önem taşıyor.

Dünya Kız Çocukları Günü Hatırlatması

Elif Esen, 11 Ekim'in Dünya Kız Çocukları Günü olduğunu hatırlatarak son günlerde yaşanan olaylardan derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.