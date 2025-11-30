Çayeli'de Kaymakamın Eşi Silahla Yaralandı

Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval’ın eşi Nesibe Kırçuval (33), evde silah temizliği sırasında silahın ateş almasıyla karın boşluğundan yaralandı; Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 19:58
Olay ve sağlık durumu

Alınan bilgiye göre, Rize’nin Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval’ın eşi Nesibe Kırçuval (33), evde ateşli silah temizliği yapıldığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Karın boşluğundan yaralanan Nesibe Kırçuval, kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yetkililer, Kırçuval’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

