Çayeli'de Kaymakamın Eşi Silahla Yaralandı
Olay ve sağlık durumu
Alınan bilgiye göre, Rize’nin Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval’ın eşi Nesibe Kırçuval (33), evde ateşli silah temizliği yapıldığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Karın boşluğundan yaralanan Nesibe Kırçuval, kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yetkililer, Kırçuval’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
