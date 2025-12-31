DOLAR
Çayırova'da Hal Binasına Ulaşım Güçlendirildi: Şehzade ve Kadife Sokaklara Son Kat Asfalt

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Şekerpınar'da Şehzade ve Kadife Sokaklarda 650 metre son kat aşınma tabakası asfalt serimini tamamladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:37
Çayırova'da Hal Binasına Ulaşım Güçlendirildi: Şehzade ve Kadife Sokaklara Son Kat Asfalt

Çayırova'da Hal Binasına Ulaşım Güçlendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, modern ve konforlu ulaşım ağı hedefiyle başlattığı üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesinde hal binasına ulaşımı sağlayan Şehzade ve Kadife Sokaklarda son kat aşınma tabakası asfalt serim işlemi tamamlandı.

Geçtiğimiz yıl bitümlü temel ve binder asfalt tabakaları serilen, toplam 650 metre uzunluğundaki her iki sokakta yol zemininin oturmasının ardından son kat aşınma tabakası uygulandı. Çalışma, yol konforunu ve dayanıklılığını üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Şehzade ve Kadife Sokak tamam

Şehzade ve Kadife Sokaklar, büyükşehir belediyesinin Çayırova Cumhuriyet Mahallesinde 25 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği ve geçtiğimiz yıl hizmete açtığı hal binasına erişim sağlıyor. Aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu bağlantısına sahip olan sokaklar, ağır tonajlı araçlar tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla bitümlü temel ve binder asfalt seriminin ardından aşınma tabakasının da tamamlanmasıyla her iki sokakta dayanıklılık, sürüş konforu ve trafik güvenliği artırılmış oldu.

